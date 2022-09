Josh Wander, novo dono do futebol do Vasco, com Paulo Bracks e Luiz Mello - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/09/2022 16:05

Nesta quinta-feira (1), o sócio-fundador da 777 Partners, Josh Wander, falou pela primeira vez como dono do futebol do Vasco. Em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, o executivo, que esteve ao lado do CEO da SAF, Luiz Mello, e o diretor esportivo, Paulo Bracks, afirmou que o projeto é de longo prazo e não visa apenas o lucro.

"Em primeiro lugar a 777 não é só uma empresa de investimentos de horizonte curto. É uma holding e não tem um investimento parcial. A nossa ideia é para investir por muito mais tempo, 30, 50 anos. Tenho certeza que conseguiremos cumprir metas com esse clube. A questão principal para nós não é o investimento financeiro, o mais importante é que o Vasco é diferente. É o melhor em seu campo e queremos torná-lo melhor com o progresso social. Queremos continuar isso a promovê-lo e mantê-lo".

Em sua primeira visita ao Vasco, Josh Wander assistiu no Maracanã o clássico com o Flamengo, no qual o Rubro-Negro foi vencedor e se classificou para a decisão do Campeonato Carioca. Na ocasião, o executivo afirmou que aquele foi o último jogo entre os rivais com disparidade financeira. Questionado sobre o assunto, Josh manteve a promessa, mas ressaltou que é preciso ter paciência.

"A promessa que eu fiz continua valendo e será mantida. O Vasco não está mais com a insegurança financeira e terá todo o nosso apoio e suporte. Faremos de tudo para melhorar o clube, mas não é só contratar jogadores, é ter estabilidade financeira para pagar as contas e aí contratar jogadores. Vamos trabalhar para ser feito, isso demandará um tempo, mas vamos chegar lá".

Quanto ao futebol, Josh Wander explicou que as decisões técnicas sobre o assunto serão definidas pelos profissionais contratados pelo Vasco SAF.

"Sobre o esporte, não posso falar muito, mas vamos tentar tudo que for possível, implementando os processos, com os profissionais adequados. O Paulo é quem vai ver essa questão esportiva, temos confiança nele e tenho certeza que tudo dará certo", afirmou Josh, que despistou sobre a contratação de um novo treinador.

"Não posso falar sobre isso nesse sentido, contratamos profissionais para essa decisão. O Paulo é quem vai tomar essa decisão e vamos apoiá-lo".

Josh Wander deixa o Brasil na noite desta quinta-feira, mas deu tempo para ver a vitória do Vasco, por 2 a 1, sobre o Guarani. O executivo tratou a presença em São Januário como algo extraordinário.

"Ontem foi mágico. Foi a primeira vez em São Januário. Eu vi muitos vídeos de jogos, mas ontem foi totalmente diferente. Foi simplesmente incrível. Eu estive no Maracanã, mas São Januário foi outra coisa. Os torcedores criam esse espírito e quero ver isso se repetir. O Vasco é incrível e não há desculpas para falhar. Temos pessoas extraordinárias e pessoas apaixonadas para isso acontecer".

Mais respostas de Josh Wander

Grupo City

"A ideia não é rivalizar com eles. Temos profundo respeito, mas o nosso projeto é diferente. Não temos os mesmos objetivos, princípios e estratégias. Temos o Vasco como peça principal, mas vejo que os clubes queiram ser bem sucedidos e vencer, mas o nosso projeto é diferente do Grupo City".

Mudanças

"Normalmente você não começa nada no meio da temporada. Já tivemos uma avaliação e o momento é de avaliar, observar, mas não mexer em nada. Quando chegar no final da temporada, que se começa a tomar decisões sobre as avaliações, no aspecto social, esportivo e dos negócios. Não iremos mexer em nada antes da temporada. Nós somos uma empresa com muitos recursos, em termos de informações, jurídicos, financeiros e o Vasco vai se beneficiar desses recursos e o Vasco já está se integrando a esse processo".