Torcedores do Vasco em São Januário - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 02/09/2022 12:14

Rio - Após duas derrotas seguidas, o Vasco voltou a vencer na Série B na partida contra o Guarani. O resultado diante da equipe paulista fez o Cruzmaltino chegar aos 66% de chances de acesso para a Série A. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Na liderança da competição, o Cruzeiro continua com 99%. Em seguida, aparece o Bahia com 89%. Apesar de estar na quarta colocação, atrás do Vasco na tabela, o Grêmio tem mais possibilidades matemáticas de acesso que o clube carioca. O Tricolor tem 71% de chances de voltar à elite do futebol brasileiro em 2023.

Fora do G-4, o clube com mais chances de obter um acesso é o Londrina. A equipe paranaense tem 28%. Logo depois vem o Sport com 15%. Os demais clubes têm menos de 10% de possibilidades de conseguir subir para a Série A.