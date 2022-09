777 Partners e Vasco finalizam acordo sobre venda da SAF - João Pedro Isidro/Vasco

Publicado 02/09/2022 18:51

Agora é oficial. Nesta sexta-feira (2), o Vasco e a 777 Partners finalizaram a transação sobre a Vasco SAF. O grupo norte-americano efetuou a compra de 70% das ações da empresa por R$ 120 milhões, que é o primeiro aporte dos R$ 700 milhões previstos em contrato. Vale destacar que o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões feito em fevereiro, já foi descontado do montante total.

A partir de agora, o futebol do Vasco será gerido efetivamente pelos executivos da 777 Partners, desde que cumpra todas as obrigações estabelecidas no contrato firmado em 25 de junho e aprovado pelo sócios, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 7 de agosto.

No acordo, além de investir R$ 700 milhões, a Vasco SAF se compromete a pagar até R$ 700 milhões em dívidas do clube. As negociações se iniciaram em dezembro, com a apresentação das partes através do diretor financeiro Anderson Santos, que contou com exclusividade os bastidores do encontro em entrevista exclusiva ao DIA.

Em fevereira, Vasco e 777 Partners assinaram um memorando de entendimento marcando efetivamente o início do namoro entre as partes.

Na reunião que sacramentou o fim da negociação, esteve presente o presidente Jorge Salgado, os vice-presidentes gerais Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada, o vice-presidente jurídico José Cândido Bulhões e o vice-presidente de finanças Adriano Mendes. Da 777 Partners estavam Don Dransfield, CEO do 777 Football Group, Nicolás Maya, gerente de operações, e Luiz Mello, CEO da Vasco SAF.

A KPMG e a BMA Advogados foram quem representaram o Vasco na operação, enquanto o escritório Campos Mello Advogados formalizaram o acordo pela 777 Partners.