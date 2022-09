Emílio Faro - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/09/2022 20:00 | Atualizado 03/09/2022 20:03

Santa Catarina - Atuando fora de casa, o Vasco voltou a ser derrotado na Série B, desta vez para o Brusque. Ao fim da partida, o treinador interino Emílio Faro preferiu não fazer uma análise muito profunda sobre o rendimento da equipe carioca e criticou o gramado do estádio disputado com o mando da equipe catarinense.

"Viemos na intenção da vitória. A gente vai andando na estrada do futebol e vivenciando várias situações. Ter uma análise técnica e tática num jogo com as condições de campo em situações tão adversas é complicado. O que pedi aos atletas, foi executado. O duelo, a disputa. Colocamos o Fábio para disputar a primeira e segunda bola. Quando joga no campo deles, o cenário é imponderável", disse.

Na próxima rodada, os cariocas vão enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, em um jogo contra um rival direto na luta pelo acesso. O treinador elogiou a equipe gaúcha, que ultrapassou o Vasco na tabela.

"No clássico, um jogo é jogado. O imponderável fica menos frequente. Não tem uma série de fatores que interferem na partida. A gente tem um grande adversário e o Grêmio terá um grande adversário pela frente", afirmou.