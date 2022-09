Vasco foi derrotado pelo Brusque - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/09/2022 16:45

Rio - O Vasco voltou a ser derrotado na Série B, desta vez pelo Brusque, fora de casa, no último sábado. E o resultado negativo reduziu as possibilidades de acesso do clube carioca. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Cruzmaltino viu suas possibilidades caírem de 66% para 63%.

O resultado fez o Vasco perder uma posição na tabela, sendo ultrapassado pelo Grêmio. No entanto, a distância para o Londrina, quinto colocado, permaneceu a mesma, já que o clube paranaense também acabou sendo derrotado na rodada.

Na liderança da competição, o Cruzeiro continua com 99%. Em seguida, aparece o Bahia com 96%. Em terceiro lugar, o Grêmio alcançou 85% de possibilidades de voltar para a elite do futebol brasileiro no ano que vem.

Fora do G-4, o clube com mais chances de obter o acesso continua sendo o Londrina. A equipe paranaense tem 20%. Logo depois vem o Sport com 12%. Os demais clubes têm menos de 10% de possibilidades de conseguir subir para a Série A.