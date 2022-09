Jorginho - Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

JorginhoRafael Ribeiro/Vasco.com.br

Publicado 04/09/2022 17:25

Rio - Velho conhecido da torcida do Vasco, Jorginho está perto de ser anunciado como novo treinador do clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o diretor esportivo, Paulo Bracks, e CEO da SAF do Vasco, Luiz Mello, se reuniram com o técnico na última semana, e deixaram o acerto bem encaminhado.

Jorginho, de 58 anos, já esteve no Vasco como jogador e treinador. Como atleta, ele fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Mercosul em 2020. Como treinador, ele dirigiu o clube em duas oportunidades. A primeira foi em 2015 e 2016. O tetracampeão mundial comandou o Cruzmaltino no segundo turno do Brasileiro de 2015 e por pouco não livrou a equipe de um rebaixamento que foi praticamente decretado na primeira parte da competição. No ano seguinte, foi campeão carioca e obteve o acesso para a Série A. Sua segunda passagem foi em 2018 e durou apenas 10 jogos.

Caso volte para o clube carioca, Jorginho terá a novamente a missão de conduzir o Cruzmaltino na Série A. Faltam apenas dez jogos para o fim da competição e a equipe ocupa o quarto lugar. A contratação de um treinador vem sendo avaliada pelo clube há algumas semanas, mas se tornou mais necessária após o Vasco perder três dos últimos quatro jogos.

O último trabalho de Jorginho foi no Atlético-GO. O treinador colocou o Dragão nas semifinais da Sul-Americana e levou a equipe para as quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, a campanha ruim na Série A (o Atlético-GO está na zona de rebaixamento) acabou fazendo com que sua permanência até o fim da temporada não fosse possível.