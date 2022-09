Emílio Faro - Daniel RAMALHO/VASCO

Rio - A situação envolvendo o treinador interino Emílio Faro no comando do Vasco não é das mais confortáveis. Após a derrota para o Brusque, em Santa Catarina, o comandante foi bastante hostilizado pelos torcedores cruzmaltinos que comparecem ao estádio. Pressionado pelos últimos resultados, a permanência do profissional à frente da equipe para o próximo jogo contra o Grêmio é incerta.

De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos!" existe a possibilidade de o clube carioca fechar com um novo treinador nesta semana. O Vasco vem de três derrotas nos últimos quatro jogos e perdeu a gordura que tinha em relação aos clubes que estão fora do G-4. O tropeço em Brusque fez o clube carioca cair para a quarta colocação.

Faltam dez partidas para o fim da Série B e na próxima rodada o Vasco tem uma partida extremamente importante. Em Porto Alegre, o clube carioca irá encarar o Grêmio, que ultrapassou o Cruzmaltino na última rodada após vencer o Vila Nova por 2 a 1.