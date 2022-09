Vasco lança o terceiro uniforme para a temporada 2022/2023 - Thiago Martini

Vasco lança o terceiro uniforme para a temporada 2022/2023Thiago Martini

Publicado 06/09/2022 18:54

O Vasco divulgou, nesta terça-feira (6), o novo terceiro uniforme para a temporada 2022/2023. Foi usado como inspiração o estádio de São Januário, que completou 95 anos no dia 21 de abril. O enxoval conta com três cores, sendo o branco para os jogadores de linha, enquanto os goleiros terão as opções vinho e preta.



As camisas terão detalhes que remetem aos azulejos presentes em São Januário e o escudo, em dourado, homenageia o símbolo presente na estátua de Vasco da Gama que fica na entrada da social do estádio. A união Brasil-Portugal também faz parte do enxoval, que contará com um patch interno comemorativo à fundação de São Januário.

NÓS SOMOS O VASCO



Apresentamos as nossas camisas 3 para temporada 2022/2023.



Disponíveis na Vasco Store, Gigante CRVG e em todas as lojas Gigante da Colina a partir de 09/09.



Foto: Thiago Martini pic.twitter.com/MZ6GbxJHaf — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 6, 2022 A camisa preta e branca terão a opção de manga longa, que terá na área do antebraço as coordenadas de São Januário. Nos uniformes com a manga curta, esse detalhe estará presente nos shorts. O novo enxoval foi idealizado pela equipe de criação e marketing do Vasco, que é coordenada por Marcelo Azalim.



"É sempre uma responsabilidade enorme captar todos esses detalhes nos traços de nossa história e aplicar nos nossos uniformes oficiais. O resultado final desse terceiro uniforme superou minhas expectativas em todos os detalhes, mas esse trabalho fica mais fácil com apoio constante da Kappa Itália e Brasil além de todos os setores do marketing do Clube". A camisa preta e branca terão a opção de manga longa, que terá na área do antebraço as coordenadas de São Januário. Nos uniformes com a manga curta, esse detalhe estará presente nos shorts. O novo enxoval foi idealizado pela equipe de criação e marketing do Vasco, que é coordenada por Marcelo Azalim."É sempre uma responsabilidade enorme captar todos esses detalhes nos traços de nossa história e aplicar nos nossos uniformes oficiais. O resultado final desse terceiro uniforme superou minhas expectativas em todos os detalhes, mas esse trabalho fica mais fácil com apoio constante da Kappa Itália e Brasil além de todos os setores do marketing do Clube".

O enxoval será comercializado a partir de sexta-feira (9), na Vasco Store, Gigante CRVG e em todas as lojas Gigante da Colina.