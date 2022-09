Jorginho iniciou a sua terceira passagem como treinador do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/09/2022 18:05

O técnico Jorginho comandou nesta terça-feira (6), o seu primeiro treino à frente do Vasco, no CT Moacyr Barbosa, iniciando efetivamente o seu terceiro trabalho como treinador do Cruz-Maltino. Em entrevista ao site oficial, Jorginho explicou os motivos que o fizeram aceitar um contrato de apenas dois meses e destacou a confiança no acesso.

"Fiz um contrato de dois meses porque acredito muito no trabalho do Vasco da Gama e nas possibilidades que temos, estamos no G4. É uma competição com jogos difíceis mas é uma oportunidade de levarmos novamente o Vasco para onde ele jamais deveria ter saído. Esperamos realizar um grande trabalho, fazer com que a equipe some pontos dentro e fora de casa. Temos todas as possibilidades para ter um bom final de ano".

Jorginho chegou ao Vasco com dois auxiliares, Joelton Urtiga, que esteve na comissão do treinador nas duas passagens anteriores como preparador físico, e Bebeto Sauthier, que é analista de desempenho. Os três trabalharam juntos no Atlético-GO até o dia 27 de agosto, quando foram desligados.

A estreia de Jorginho pelo Vasco acontece no próximo domingo, às 16h, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, partida que também vai marcar a estreia de Renato Gaúcho à frente do Tricolor.