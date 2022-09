Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série BDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 06/09/2022 16:20

Rio - Mal acertou a sua renovação com o Vasco, Andrey Santos já recebeu uma proposta para deixar o clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Newcastle, da Inglaterra, ofereceu cerca de 35 milhões de euros (algo em torno de R$ 181 milhões) para contratar o jovem.

O valor seria pago à vista pelo clube inglês, que é um dos novos ricos do futebol europeu. Apesar da oferta ser considerada alta para os padrões do futebol brasileiro, a multa do jovem, de 18 anos, é de cerca de 50 milhões de euros (algo em torno de R$ 259 milhões).

A proposta será analisada pelo staff do jogador e pelo Vasco nos próximos dias. O novo contrato de Andrey Santos com o Vasco é até 2027. O jovem, de 18 anos, é um dos principais destaques da equipe na temporada, tendo entrado em campo em 26 partidas e fez cinco gols.