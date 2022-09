Jorginho terá 10 jogos para garantir o Vasco na Série A em 2023 - divulgação/Vasco

Jorginho terá 10 jogos para garantir o Vasco na Série A em 2023divulgação/Vasco

Publicado 06/09/2022 12:55

Em sua terceira passagem pelo Vasco, Jorginho terá 10 jogos para manter o time no G-4 da Série B e garantir o retorno à elite do futebol Carioca. Além disso, o treinador de 58 anos poderá apagar a imagem deixada em seu último trabalho pelo clube, muito diferente do primeiro, quando conseguiu um título e um recorde.

Invencibilidade

- Em 2015, Jorginho assumiu o Vasco na lanterna do Brasileirão, com 13 pontos em 19 rodadas, e conseguiu grande arrancada no returno (fez 28 pontos), mas não evitou o rebaixamento.



- O treinador foi mantido para 2016 e conquistou o Campeonato Carioca, além de alcançar 34 jogos de invencibilidade, recorde do Vasco. Na Série B, não fez grande campanha, mas terminou em terceiro lugar com 65 pontos, garantindo o acesso.



- Ao todo, na primeira passagem, foram 85 jogos, 43 vitórias, 23 empates e 18 derrotas. O time fez 117 gols e sofreu 88.

Passagem relâmpago

- Em 2018, Jorginho assumiu o Vasco na 11ª rodada do Brasileirão e saiu na 18ª.



- No período, acabou eliminado da segunda fase da Copa Sul-Americana, pela LDU, do Equador: derrota por 3 a 1 em Quito e vitória no Rio por 1 a 0.



- Foram apenas 10 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, além de 12 gols marcados e 16 sofridos.