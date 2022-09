Jorginho inicia a sua terceira passagem como técnico do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/09/2022 08:00

O técnico Jorginho assinou contrato com o Vasco até o final da Série B. Portanto, o novo comandante terá 10 rodadas para conquistar o objetivo que é o acesso para a elite do futebol brasileiro. A sua contratação dividiu a opinião dos torcedores, que esperavam a chegada de um profissional que estivesse em alta no mercado, principalmente após a entrada efetiva da 777 Partners na Vasco SAF. No entanto, o histórico de Jorginho na competição indica que vale o voto de confiança em seu trabalho.



Jorginho conseguiu duas promoções para a Série A em três trabalhos na Série B. O primeiro acesso foi justamente comandando o Vasco. Em 2016 o treinador esteve à frente da equipe nas 38 rodadas e terminou a competição na 3º posição, com 65 pontos.



O Vasco tinha começado a Série B de forma avassaladora, terminando o primeiro turno na liderança com 39 pontos, nove de vantagem para o quinto colocado, que era o Brasil de Pelotas. No entanto, na última rodada da competição, a diferença era de apenas dois pontos, com o Cruz-Maltino sacramentado o acesso após vencer de virada o Ceará, no Maracanã, por 2 a 1, com gols de Thalles.



A queda brusca no rendimento se explica pelo elenco envelhecido, que contava com Martín Silva, Rodrigo, Rafael Marques, Diguinho, Marcelo Mattos, Andrezinho, Júlio dos Santos, Jorge Henrique, Éder Luís, Leandrão e Nenê, todos com mais de 30 anos. O time caiu bastante fisicamente e somou apenas 26 pontos no segundo turno. A dificuldade fez com que Jorginho desse oportunidade para um jovem volante de 18 anos, chamado Douglas Luiz, na época uma promessa que atualmente é uma realidade no Aston Villa, da Inglaterra.



Jorginho voltou a disputar a Série B em 2019, sob o comando da Ponte Preta. Foi demitido após 18 rodadas, deixando o time no 8º lugar, com 27 pontos, três de diferença para o G4. Voltou a trabalhar na competição a partir da 24ª rodada, ao assumir o Coritiba no lugar do técnico Umberto Louzer. A equipe estava na 8ª posição, com 34 pontos, dois a menos que o último dentro da zona de acesso.



Nos 15 jogos sob o comando de Jorginho, o Coritiba conquistou 32 pontos e obteve o acesso na penúltimo rodada, assegurando o 3º lugar, com 66 pontos. A missão atual é até mais fácil. Faltam 10 rodadas e o Vasco é o 4º colocado com 45 pontos, quatro de vantagem para o Londrina, que vem logo em seguida na tabela.



Jorginho na Série B



2016

Vasco - 38 rodadas: 65 pontos / 19 vitórias / 8 empates / 11 derrotas - 57% de aproveitamento

2019

Ponte Preta - 18 rodadas: 27 pontos / 7 vitórias / 6 empates / 5 derrotas - 50% de aproveitamento



Coritiba - 15 rodadas: 32 pontos / 9 vitórias / 5 empates / 1 derrota - 71,1% de aproveitamento