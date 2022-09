Jorginho foi apresentado oficialmente como treinador do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Jorginho foi apresentado oficialmente como treinador do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 07/09/2022 14:45

Rio - O técnico Jorginho está de volta ao Vasco da Gama. Nesta quarta-feira (7), o treinador foi apresentado no CT Moacyr Barbosa, e concedeu sua primeira entrevista coletiva no retorno ao clube. O profissional destacou que pretende seguir no Cruz-maltino por muito tempo, mesmo com seu contrato sendo válido apenas até o final desta temporada.

"Um prazer estar retornando ao Vasco da Gama. Estou muito honrado de estar de volta, feliz poder novamente estar em casa. Aqui é minha casa, joguei dois anos aqui. Fui treinador em 2015, 16 e 2018. 2015 e 16 foi um ano muito melhor do que os outros para a gente, conquista do Carioca invicto. A gente conseguiu ganhar de todas essas equipes. Uma satisfação muito grande minha, planejo ficar aqui muito tempo, quero ultrapassar o Renato, acho que são 102 jogos oficiais. Objetivo naturalmente é a longo prazo, não ficar aqui por apenas dois meses", destacou Jorginho.

O treinador falou, ainda, sobre como planeja ser sua partida de estreia, contra o Grêmio, neste domingo (11), às 16h, na Arena do Grêmio, em duelo que também ficará marcado pelo retorno do técnico Renato Gaúcho ao Tricolor.

"Sabemos que jogar contra Grêmio, Inter, no Sul, é sempre muito difcil. Renato teve um período maravilhoso lá, situação um pouco diferente agora. Sei que vai estar um clima favorável com a torcida. O que falei ontem na apresentação é que precisamos ter coragem. Primeira coisa quero meus jogadores é justamente essa confiança, coragem de jogar. Torcida não vai entrar em campo, vai empurrar, gritar. Essa semana para mim vai ser muito importante para organizar algumas coisas que vi, principalmente últimos três jogos, precisava de uma organização melhor. A gente tem que estar defensivamente mais organizado para não sofrer muito", destacou.

Durante a coletiva, Jorginho foi acompanhado do diretor esportivo do clube, Paulo Bracks. O dirigente falou sobre o foco e o planejamento do Vasco na temporada, e destacou que a permanência de Jorginho ou de outro profissional será reavaliado ao final do ano.

"Nós estamos na Série B hoje, a realidade do Vasco, hoje, até o início de novembro, é a Série B. A partir do fim da Série B teremos uma nova realidade, e a partir dela tudo será reavaliado. Jogadores, comissão... A diretoria trabalha com planejamento, e o nosso hoje é única e exclusivamente ascender o Vasco. Também queria agradecer, porque desde o começo a nossa conversa foi muito transparente a respeito deste objetivo. Não significa que não teremos outros objetivos com as mesmas pessoas, mas o nosso foco é o acesso. Tudo vai ser feito pelo acesso. Depois é um outro planejamento", disse o dirigente.