Paulo Bracks avisou que o Vasco vive nova fase também em relação a negociação de jogadoresDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/09/2022 15:41

Com o interesse do Newcastle por Andrey Santos, o diretor esportivo do Vasco, Paulo Bracks, garantiu que não há desejo em vender o jovem nem qualquer outro jogador. Com a venda da SAF vascaína para a 777 Partners, o dirigente avisou que o orçamento com previsão de negociações foi feito pela gestão anterior, do clube, e que agora não há a necessidade desse tipo de receita.

"O Vasco não tem, sob essa nova gestão, uma necessidade de venda de atletas. Haverá estabilidade financeira no clube. Obviamente, os negócios vão acontecer. Mas dentro de uma aceitação. De uma negociação normal. Os contratos do Vasco serão cada vez mais fortes. Andrey é jogador do Vasco, com contrato seguro. Havendo possibilidade de negociar, o faremos. Mas não neste ano. Em absoluto", garantiu.



Bracks também negou que o Vasco recebeu proposta por Andrey. A oferta teria sido de 35 milhões de euros (algo em torno de R$ 181 milhões) para os representantes do jovem de 18 anos. O dirigente vascaíno, inclusive, lembrou a renovação recente de contrato como uma nova realidade no clube.



"É importante destacar o que aconteceu aqui essa semana dá amostra de como será a gestão no Vasco. A renovação do Andrey é um fato que eu gostaria de destacar como norteador desse processo aqui no Vasco, com a entrada da SAF. Pesou a vontade do atleta e da família. A gente não mediu esforços para renovar dado o talento dele", disse.