Jorginho fará sua reestreia no comando do Vasco neste domingo, contra o Grêmio - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 08/09/2022 18:36

Rio - Apresentado no Vasco na última quarta-feira (7), o técnico Jorginho chega ao clube com o objetivo de retornar à elite do futebol nacional. Na visão do ex-treinador do Cruz-maltino, Marcelo Cabo, que hoje comanda a Chapecoense, Jorginho tem de tudo para fazer com que o clube retorne a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Marcelo Cabo quando comandou o Vasco da Gama Daniel RAMALHO/VASCO

"Minha opinião é que o Vasco vai conseguir o acesso e agora com Jorginho tenho a convicção de que no final da Série B, o Vasco vai voltar à Série A. É um profissional muito competente, sei que tem muita inteligência e sabedoria para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito no Vasco. Com certeza vai encontrar um grupo de trabalho com profissionais muito competentes e com certeza a torcida do Vasco vai estar comemorando esse acesso que é muito importante retornar à Série A em 2023", comentou Marcelo Cabo, em contato com o canal "Atenção, Vascaínos!".

Jorginho e Marcelo Cabo chegaram a trabalhar juntos entre 2007 e 2010, quando Jorginho, que fazia parte da comissão técnica de Dunga na seleção brasileira, convidou o colega para também se juntar ao grupo que disputaria a Copa do Mundo da África do Sul.

A estreia do novo treinador do Vasco da Gama será no próximo domingo (11), contra o Grêmio, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cruz-maltino está na quarta colocação, com 45 pontos, quatro a frente do Londrina, primeiro clube fora da zona de classificação para a Série A.