Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 08/09/2022 14:31

Rio - Novo treinador do Vasco, Jorginho irá iniciar contra o Grêmio no próximo domingo a sua terceira passagem pelo clube carioca. O seu retrospecto pelo clube carioca em estreias é positivo, porém, irá encarar um adversário que vem sendo ingrato para o Cruzmaltino nos seus últimos confrontos.

Jorginho estreou com vitória nas suas passagens anteriores como técnico com pelo Vasco. Na primeira, em 2015, ele venceu por 1 a 0 o Flamengo em partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. já na segunda, em 2018, o Cruzmaltino levou a melhor sobre o Sport por 3 a 2, em duelo pelo Brasileiro, em São Januário.

No entanto, o rival deste domingo tem sido indigesto para o Cruzmaltino, principalmente em Porto Alegre. O Vasco não derrotado o Tricolor dos Pampas, fora de casa, desde 2006. Na ocasião, Renato Gaúcho dirigir o clube carioca. Nas últimas sete partidas no Sul, o Vasco foi derrotado em todas.