Raniel, atacante do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 09/09/2022 12:31

Rio - O técnico Jorginho pode ganhar um "reforço" para sua estreia no comando do Vasco, no próximo domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Recuperado de um desconforto muscular, o atacante Raniel já participa normalmente dos treinos e pode ficar à disposição para o duelo.

Raniel não entra em campo desde o dia 18 de agosto, quando o Vasco enfrentou o CSA. Na ocasião, o jogador ficou apenas 60 minutos em campo, até ser substituído por conta do desconforto. Desde então, o camisa 9 ficou fora dos duelos contra Bahia, Guarani e Brusque.

Apesar da boa notícia com a volta de Raniel, Jorginho tem um desfalque importante para a partida: Eguinaldo. O jovem foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e será baixa no duelo com o Grêmio.

O confronto será de extrema importância para o Vasco. Caso vença o Grêmio, o Cruzmaltino ultrapassará o clube gaúcho e assumirá a terceira colocação da Série B.