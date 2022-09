Jorginho fará sua reestreia no comando do Vasco neste domingo, contra o Grêmio - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/09/2022 13:47

Rio - O Vasco estreará seu quarto treinador na temporada neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Após as passagens de Zé Ricardo e Maurício Souza, além do interino Emílio Faro, que comandou a equipe por longo período, será a vez de Jorginho estar à beira do campo.

Para os vascaínos mais supersticiosos, a estreia de Jorginho é um bom sinal. Apesar dos cenários diferentes, todos os seus antecessores venceram o primeiro jogo em que comandaram o Cruzmaltino em 2022.

Veja o retrospecto:



Zé Ricardo - Vasco 4 x 2 Volta Redonda

Emílio Faro (1ª passagem) - Náutico 2 x 3 Vasco

Maurício Souza - Londrina 0 x 1 Vasco

Emílio Faro (2ª passagem) - Vasco 4 x 0 CRB

O confronto deste domingo será de extrema importância para o Vasco. Caso vença o Grêmio, o Cruzmaltino ultrapassará o clube gaúcho e assumirá a terceira colocação da Série B.