Andrey Santos está no radar de três clubes europeus - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 10/09/2022 11:19

Uma das principais promessas do Vasco, Andrey Santos continua chamando atenção de clubes europeus. Além de estar no radar do Barcelona e do Paris Saint-Germain, o Newcastle entrou na disputa pelo meio-campista de 18 anos. Segundo informações do portal "iNews", da Inglaterra, o clube já formalizou uma proposta oficial.

Conforme diz o veículo, o Newcastle estuda oferecer 35 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões, na cotação atual). Porém, a atratividade de clubes como Barcelona e PSG pode pesar e atrapalhar os planos do clube inglês. Além disso, com a presença da 777 Partners, dona da SAF do Vasco, o clube carioca não pretende se desfazer do jogador, que teve contrato renovado recentemente até 2027.

Formado pelas categorias de base do Vasco, Andrey Santos é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O jovem, que foi lançado no profissional apenas neste ano, é titular na equipe, atuou em 27 partidas e marcou cinco gols.