Juan Quintero - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Ator e torcedor apaixonado do Vasco, Bruno Mazzeo usou o Instagram para mostrar sua insatisfação diante dos resultados negativos na Série B e da virada sofrida para o Grêmio neste domingo. A derrota no Sul deixa o Vasco com apenas um ponto de vantagem para o quinto colocado Londrina.



O filho de Chico Anysiou cobrou o gerente de futebol, Carlos Brazil, por ter optado por contratar o treinador Mauricio Souza, que acabou ficando pouco tempo no cargo após uma sequência negativa e pressões da torcida.



Mazzeo lembrou que Mauricinho nunca tinha tido uma experiência como treinador profissional antes de assumir o Vasco em um momento decisivo na Série B. O treinador teve como trabalho mais relevante uma passagem pelas categorias de base do Flamengo.



"Tudo bem que o time é muito fraco, mas não vamos nunca esquecer de quem, no auge do campeonato, fez a opção de contratar um técnico que nunca tinha treinado um time profissional", relembrou.

Bruno Mazzeo ainda detonou o zagueiro Quintero, que marcou um gol contra diante do Bahia e teve participação direta no primeiro gol do Grêmio, neste domingo. O zagueiro desviou, com o braço, um chute de João Paulo Bitello, que tirou o goleiro do Vasco da jogada e foi parar no fundo da rede.



"Não tenho mais saco para 'machão'. Peita os outros, tenta se impor na marra. Mas é uma bosta de jogador", disparou.

Com a derrota para o Grêmio, o Vasco estaciona no quarto lugar e vê o Tricolor Gaúcho abrir cinco pontos e ocupar a terceira colocação, assim como o Bahia, segundo colocado, que está seis pontos à frente. Além disso, o quinto, Londrina, venceu na rodada e diminuiu a diferença para um ponto.



O Vasco volta a jogar na sexta, às 19h, em São Januário, diante do Náutico.