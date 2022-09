Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/09/2022 09:30

Rio Grande do Sul - Em seu primeiro jogo no retorno ao Vasco, Jorginho viu seus comandados serem derrotados pelo Grêmio, em Porto Alegre. O treinador apontou erros defensivos que precisam ser corrigidos para que o clube carioca volte ao caminho das vitórias na Série B.

"O lado emocional é importante, são nove jogos decisivos , mas é muito importante manter equilibrado e se manter organizado taticamente. Fiquei preocupado, Yuri veio tomar uma água, o Nenê estava na bola. Yuri é o último homem. Se tem alguém responsável, sou eu, mas nesse momento a gente sabe que precisa da equipe se recompor, se reorganizar. São coisas que a gente pode, mostrando vídeos, conversando, chamando atenção, a gente pode ter uma melhora para que a gente alcance nosso objetivo", disse.

A nova derrota fora do Rio fez com que a vantagem do Vasco no G-4 caísse para apenas um ponto. Apesar disso, Jorginho mostrou confiança no acesso do clube carioca para a Série A.

"Estamos no G-4 e temos o fator casa, mas precisamos melhorar fora. Tomamos dois gols em falhas nossas. A partir de hoje a responsabilidade é minha. Foram cinco dias de trabalho que conversamos bastante, vimos vídeos, e vamos tratar internamente as questões das falhas que não podem acontecer", opinou.