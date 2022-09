Nenê conta com bons resultados do Vasco em casa e projeta melhora como visitante - Daniel RAMALHO/CRVG

Nenê conta com bons resultados do Vasco em casa e projeta melhora como visitanteDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 12/09/2022 13:44

Rio - Com a derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, o Vasco chegou ao sétimo jogo seguido fora do Rio, sem vitória. A campanha ruim como visitante fez a gordura do clube carioca na Série B diminuir. Com apenas um ponto de vantagem para o Londrina, o Cruzmaltino precisa vencer o Náutico, na próxima sexta, em São Januário para espantar a má fase. Um dos líderes do elenco, Nenê pediu apoio do torcedor.



"Fora de casa tem ocorrido coisas distintas. Às vezes é o campo, às vezes tomamos gols que poderiam ser evitados, que é o que aconteceu. Hoje poderíamos sair com empate e até ganhar. Tivemos uma grande melhora em comparação aos outros jogos fora de casa. Falta nos impor como Vasco da Gama, da mesma forma que jogamos em casa. Temos que manter a confiança, precisamos do apoio do nosso torcedor. Foi ruim perder mais um jogo fora de casa, mas o jogo que fizemos contra o Grêmio nos dá um conforto. Vamos fazer agora nosso dever em casa e depois voltar a vencer fora. Nós precisamos disso para nos mantermos no G-4", afirmou o veterano em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Sobre a derrota contra o Grêmio, Nenê afirmou que a partida entre as duas equipes foi equilibrada. Na opinião do veterano, o clube carioca merecia sair de Porto Alegre com pelo menos um ponto.

"Foi um resultado frustrante. Fizemos um grande jogo. Os dois times jogaram para ganhar. Tivemos grandes chances, principalmente comigo. Teve aquela bola que peguei de primeira e também a falta que bateu na trave. Se empatássemos no fim do primeiro tempo seria outro jogo. Não desistimos em nenhum momento", disse.

Vivendo um momento ruim longe do Rio, o Vasco tem um excelente aproveitamento atuando em São Januário. O clube carioca tem 76% de aproveitamento na Colina. Dos último nove jogos que tem na temporada, o Cruzmaltino terá cinco em casa e quatro fora de seus domínios.