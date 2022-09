Reservas do Vasco trabalharam no gramado junto do técnico Jorginho - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 12/09/2022 19:48 | Atualizado 12/09/2022 19:50

Rio - Depois da derrota para o Grêmio, o Vasco não perdeu tempo e já iniciou os trabalhos de olho na partida contra o Náutico, na próxima sexta-feira, às 19h, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa, em treino que foi marcado por algumas novidades.

Enquanto os titulares da partida contra o Grêmio fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, os reservas trabalharam no campo com o técnico Jorginho. Mas a grande novidade foi o retorno de quatro jogadores que vinham treinando separados, e agora foram reintegrados ao grupo: o zagueiro Vitor, o meio-campista Laranjeira e os atacantes Zé Santos e Lucas Oliveira.

Sem espaço, o grupo vinha treinando separado do elenco principal. Os quatro faziam atividades sob o comando do auxiliar João Correia. No entanto, o português deixou o clube no fim da última semana. Assim, os quatro atletas começaram, nesta segunda, a trabalhar com o grupo de Jorginho.

Agora, o Vasco tem mais três dias de trabalho antes da importante partida contra o Náutico. Na quarta colocação, com 45 pontos, o Cruz-Maltino tem apenas um a mais que o Londrina, atual quinto colocado.