Publicado 13/09/2022 09:30

Rio - Principal reforço do Vasco para a atual temporada, o atacante Alex Teixeira não tem sua permanência no clube carioca garantida para o próximo ano. De acordo com informações do portal "Goal", a 777 Partners está avaliando a situação do jogador e uma renovação poderá não acontecer.

De acordo com o portal, o grupo norte-americano já não via a contratação de Alex Teixeira com tanta empolgação. No entanto, os baixos valores envolvidos, já que Alex Teixeira abriu mão de muito dinheiro para voltar ao clube carioca acabou pesando.

Com contrato somente até o fim de 2022, Alex Teixeira teria que negociar um novo contrato. A 777 Partners preferiria investimentos em jogadores mais jovens visando a próxima temporada. Além disso, o desempenho abaixo do esperado do jogador também pode pesar.

Até o momento, Alex Teixeira vem tendo atuações bem discretas pelo Vasco. Ele entrou em campo em oito jogos, não fez nenhum gol e deu uma assistência. Por outro lado, pessoas próximas ao jogador entendem que todo jogador que retorna ao futebol brasileiro, especialmente depois de um longo período, precisa de um tempo para readaptação.