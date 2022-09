Felippe Costa é o diretor de comunicação da Vasco SAF - Reprodução

Felippe Costa é o diretor de comunicação da Vasco SAFReprodução

Publicado 13/09/2022 14:54

Um dia após o desligamento de Marcus Pinto, a 777 Partners definiu a contratação de um novo diretor de comunicação da Vasco SAF. Trata-se do jornalista Felippe Costa, profissional que trabalhava no Grupo Globo desde 2007. A informação foi publicada pelo 'Uol' e confirmada pelo DIA.

Felippe Costa foi repórter e acompanhou o Vasco como setorista do clube pelo 'GE' durante alguns anos. Depois desse período passou a ser produtor da TV Globo e SporTV, seguindo presente no cotidiano do Cruz-Maltino. Esteve presente em grandes eventos esportivos como Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Pan-Americanos.

A Vasco SAF já conta com cinco executivos em sua diretoria. O CEO Luiz Mello, o diretor esportivo Paulo Bracks, o diretor financeiro Lúcio Barbosa, a diretora jurídica Gisele Cabrera e o diretor de comunicação Felippe Costa, que começa a trabalhar efetivamente na empresa a partir de segunda-feira (19).