Nenê é a grande referência do Vasco na Série B do Campeonato BrasileiroDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/09/2022 16:19

O Vasco terá o reforço de Eguinaldo na partida contra o Náutico, sexta-feira (16), às 19h, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B. O atacante foi desfalque na derrota para o Grêmio, por 2 a 1, no último domingo, em Porto Alegre, por estar com a Seleção Brasileira Sub-20. O jogador foi titular nos três jogos do Torneio Quadrangular do Uruguai, no qual o Brasil foi vice.

O retorno de Eguinaldo dará uma boa dor de cabeça para o técnico Jorginho escalar o ataque do Vasco. Antes de estar com a Seleção, o atacante foi titular na vitória sobre o Guarani, jogo em que marcou um gol, e na derrota para o Brusque, ambos comandados por Emílio Faro. No entanto, nestes dois jogos, Raniel foi desfalque.

Já na estreia de Jorginho, Raniel foi titular, formando o setor ofensivo com Alex Teixeira, Marlon Gomes e Nenê, só que o camisa 10 pode ser desfalque diante do Náutico. O meia será julgado pelo STJD nesta quarta-feira (14), por causa da expulsão no empate em 0 a 0 com a Chapecoense, no dia 31 de julho, em São Januário, pela 22ª rodada.

Nenê foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena de uma a seis partidas, por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar

desrespeitosamente contra suas decisões".

O Vasco é o quarto colocado da Série B, com 45 pontos, um a mais que o Londrina, quinto colocado, que também joga na sexta-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Tombense.