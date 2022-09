Miranda é orientado por Jorginho em treino do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Miranda é orientado por Jorginho em treino do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/09/2022 18:17 | Atualizado 13/09/2022 18:22

Antes apontado como o ponto forte do Vasco, o sistema defensivo tem sido o grande responsável pela queda de rendimento do time na Série B, principalmente com erros individuais de jogadores. Nos últimos cinco jogos isso foi rotina. Na derrota para o CSA, Danilo Boza não dominou uma bola fácil que causou o segundo gol dos alagoanos.

Na sequência, dois gols contra. Um de Quintero, na derrota para o Bahia, por 2 a 1, e outro de Anderson Conceição, na vitória sobre o Guarani, pelo mesmo placar. O colombiano voltou a ser determinante negativamente nas derrota para o Brusque, por 1 a 0, ao cometer um pênalti cortando a bola com a mão, e para o Grêmio, por 2 a 1, ao desviar a bola com o braço no primeiro gol.

As falhas recentes fizeram Quintero cair em desgraça com o torcedor vascaíno e o zagueiro corre o risco de sair do time titular. Danilo Boza aparece como opção para substituí-lo, mas a partir do jogo contra o Cruzeiro, Jorginho terá mais um zagueiro à disposição.

Trata-se de Miranda, que estará livre da suspensão da Conmebol após o dia 16 de setembro, quando começou a contar a punição preventiva por doping. O jogador foi flagrado com a substância canrenona, um diurético proibido, em exame antidoping realizado na derrota do Vasco para o Defensa y Justicia, por 1 a 0, em São Januário, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no dia 3 de dezembro de 2020.

Desde o dia 18 de julho, Miranda está treinando no CT Moacyr Barbosa com o restante do elenco. Antes o zagueiro treinava por conta própria com um treinador pessoal, já que a suspensão impedia o jogador de frequentar as dependências do clube.

A falta de ritmo joga contra Miranda, mas ele tem em Jorginho um importante aliado neste retorno. Foi com o treinador, em 2018, que o zagueiro estreou pelos profissionais. Na ocasião, Miranda foi titular em pleno Beira Rio, na derrota para o Internacional, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorginho voltou a relacioná-lo para o banco em mais três jogos, mas acabou demitido pouco tempo depois.