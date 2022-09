Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/09/2022 14:33

Rio - Maurício Souza analisou sua rápida passagem pelo comando do Vasco em 2022. Em entrevista à ESPN, o treinador lamentou seu desligamento do Cruzmaltino e garantiu que, se permanecesse em São Januário, conseguiria levar o clube de volta à Série A.

"O Vasco teve um começo de ano muito regular de muitos empates, algumas vitórias e estava no G-4. Qualquer mudança trazia uma desconfiança e não consegui colocar tudo o que tinha de ideia. Fui tentando em doses homeopáticas, mas não tenho dúvidas que o sucesso do Vasco passa por algumas mudanças", disse Maurício.

"Me entreguei de corpo e alma. Sinto muito por ter sido pouco tempo. Via a equipe evoluindo e entrando nos trilhos, mas com apenas 8 jogos, sendo 5 deles fora de casa, acabei sendo demitido. Não tenho a menor dúvida que teríamos conseguido o acesso, mas só trago momentos bons dentro do clube", completou.

Maurício Souza ficou pouco mais de um mês no comando do Vasco. Foram apenas oito jogos, com três vitórias, três derrotas e dois empates.