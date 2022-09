Nenê é uma das esperanças do Vasco contra o CSA - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/09/2022 17:40

O julgamento de Nenê, no STJD, pela expulsão diante da Chapecoense, no final de julho, foi adiado e por esse motivo o camisa 10 está à disposição do Vasco para o jogo contra o Náutico, sexta-feira (16), em São Januário. Além do jogador, o preparador físico Daniel Felix também seria julgado. Não há data para um novo julgamento.

O pedido de adiamento foi um movimento do jurídico do Vasco acolhido pelo STJD. O advogado Marcelo Jucá argumentou que as denúncias estavam erradas e imputava as infrações aos jogadores de Fortaleza e São Paulo, clubes que não faziam parte da pauta.

Nenê e Daniel Félix foram denunciados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição de um a seis jogos por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pela demais regras deste Código".

O clube também seria réu no julgamento desta quarta-feira (16) por causa de objetos arremessados na direção dos assistentes. O artgo correspondente é o 213, que prevê multa de R$ 100 à R$ 100 mil, e perda de um a dez jogos de mando de campo.