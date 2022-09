Andrey Santos assina novo contrato com o Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 14/09/2022 19:45

A renovação de contrato do volante Andrey Santos foi informada pelo Vasco no dia 5 de setembro, mas somente nesta quarta-feira (14) o documento de fato foi assinado pelo jogador. Ao lado dos familiares e representantes, a joia de 18 anos firmou um novo vínculo, válido até 5 de setembro de 2027.

A negociação sobre a sua renovação se arrastou por meses, mas terminou com um final feliz. Andrey Santos recebeu um aumento salarial considerável que o coloca entre os maiores vencimentos do elenco, enquanto o Vasco conseguiu fixar a multa rescisória para o exterior em 40 milhões de euros, um dos pontos que brecavam o acerto anteriormente.

Neste período, Andrey Santos recebeu sondagens e propostas de grandes clubes da Europa, mas se manteve firme em permanecer no Vasco. Não há hipótese de sair antes do término da temporada. No entanto, a tendência é de que o volante seja negociado após a Copa do Mundo.

Camisa 8 do Vasco, Andrey Santos soma 29 jogos e cinco gols pelo time profissional.