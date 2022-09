Sebastian Arenz é head scout do Genoa e está realizando intercâmbio no Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/09/2022 16:45

O head scout do Genoa, Sebastian Arenz, está visitando o Vasco nesta semana para reforçar a integração entre os clubes e trocar experiências com os profissionais do departamento de análise de mercado. Vale lembrar que o clube italiano também pertence à 777 Partners.

Essa é a segunda visita que Sebastian Arenz faz ao Vasco. O profissional esteve no Rio de Janeiro em março deste ano, ao lado do diretor esportivo da 777 Football Group, Johannes Spors, que na época era o diretor de futebol do Genoa. Na ocasião, clube e empresa estava no início das tratativas sobre a venda da SAF.

Sebastian Arenz possui passagem pela Red Bull, desempenhando a função de analista de desempenho de jogadores sul-americanos. O profissional trabalhou também no Valência e no Milan, antes de ser contratado pela 777 Partners para integrar a função de head scout do Genoa.

Atualmente trabalham no departamento de análise de mercado do Vasco os profissionais Witor Bastos, Paulo Ricardo, Saulo Matos e Rafael Barros, que foi contratado recentemente após passagens em Coritiba e Odense Boldklub, da Dinamarca.