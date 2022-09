Andrey Santos levou a família no dia em que assinou o novo contrato com o Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Andrey Santos levou a família no dia em que assinou o novo contrato com o VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 15/09/2022 12:51

Principal revelação do Vasco, Andrey Santos celebrou a renovação de contrato até 5 de setembro de 2027. Ao lado dos familiares, o jovem volante de 18 anos, que tem 29 jogos e cinco gols pelos profissionais, assinou após longa negociação, com direito a sondagens de clubes. Agora pode focar apenas em ajudar o clube a conseguir o acesso na Série B, a começar pelo duelo decisivo desta sexta-feira (16), contra o lanterna Náutico em São Januário.

"Quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, e também a todo o meu staff e à minha família por ter essa oportunidade de renovar esse contrato com o Vasco. O que falar neste momento? Sempre foi um sonho estar nesse clube e estou muito feliz de poder renovar o contrato", disse o jovem à VascoTV.



Os pais André e Jordania também comemoraram mais essa conquista do filho, e recordaram o sacrifício e as dificuldades enfrentadas para Andrey conseguir realizar o sonho.



"Foi um projeto que começamos a galgar aos poucos. É muito prazeroso, mas sabemos que ainda tem muita coisa por vir. Todo sacrifício, os choros, tudo o que passamos está fazendo valer a pena. Aos pais, posso dizer para que acreditem nos sonhos dos filhos, tenham paciência, olhem sempre à frente, dêem base familiar, cobrem o estudo, que é a principal coisa, e confiem em Deus", disse o pai André.



"É um momento especial. Muitas vezes eu pensava em desistir porque era muito difícil a nossa vida, financeiramente. O que dava forças era olhar para o Andey. Ele sempre foi diferente porque faz valer a pena. Desde pequeno sabia o que queria, botava metas. Nunca foi fácil e nunca vai ser. Falo para ele que é um menino abençoado, iluminado", completou a mãe Jordania.

Renovação difícil

A negociação sobre a sua renovação se arrastou por meses, mas terminou com um final feliz. Andrey Santos recebeu um aumento salarial considerável que o coloca entre os maiores vencimentos do elenco, enquanto o Vasco conseguiu fixar a multa rescisória para o exterior em 40 milhões de euros, um dos pontos que brecavam o acerto anteriormente.

Neste período, Andrey Santos recebeu sondagens e propostas de grandes clubes da Europa, mas se manteve firme em permanecer no Vasco. Não há hipótese de sair antes do término da temporada. No entanto, a tendência é de que o volante seja negociado após a Copa do Mundo.