Andrey Santos comemora gol pelo VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/09/2022 23:03

A renovação de contrato de Andrey Santos, até setembro de 2027, teve um preço ao Vasco. Antes com 100% dos direitos econômicos, o Cruz-Maltino repassou 30% ao atleta. A informação foi divulgada primeiro pelo 'GE' e confirmada pelo DIA.

O novo contrato de Andrey Santos foi assinado na última quarta-feira (14), mas o acordo pela renovação foi divulgada pelo Vasco no início do mês. A multa rescisória para o exterior está fixada em 50 milhões de euros, mas esse valor corresponde sobre a totalidade dos direitos econômicos e não só a parte que pertence ao Vasco.

Dessa forma, a tendência é de que uma negociação para a Europa seja facilitada. Para isso, bastaria o jogador abrir mão da parte que lhe pertence dos direitos econômicos. De acordo com a reportagem, Andrey Santos dificilmente termina a temporada de 2023 no Vasco. Uma fonte afirmou que o volante "não deve jogar o Carioca".

Isso se explica pelo projeto de carreira do jogador. Vale destacar que a Seleção Brasileira vai iniciar um novo ciclo após a Copa do Mundo e Andrey Santos é apontado como um dos volantes que se coloca na briga para suceder jogadores mais veteranos, como Casemiro, Fabinho e Fred.

A renovação de Andrey Santos se arrastou durante muitos meses e foi finalizada apenas com a entrada efetiva da 777 Partners na SAF. O volante chegou a receber sondagens de grandes clubes do Brasil, dentre eles o Flamengo, mas se manteve firme em permanecer no Vasco e conduzir o time de volta para a Série A.

Andrey Santos tem apenas 18 anos e é titular absoluto do Vasco desde a vitória sobre a Ponte Preta, na quarta rodada da Série B. Pelo time profissional disputou 29 jogos e marcou cinco gols.