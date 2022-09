Partida entre Gremio e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro B na Arena do Gremio em Porto Alegre em 11 de setembro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/09/2022 14:25

Nesta sexta-feira, o Vasco enfrenta o Náutico em São Januário, às 19h, pela 30ª da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere e do SporTV.

O jogo, cabe destacar, é importante para o Cruz-Maltino. Isso porque o time pode deixar o G4 em caso de derrota ou empate.

Atualmente, o Vasco ocupa a quarta colocação do campeonato, com 45 pontos. Já o quinto colocado, o Londrina, vem logo atrás, com 44. Portanto, caso o Cruz-Maltino não vença seu jogo e o Tubarão derrote o Tombense, os cariocas deixam a zona de classificação para a Série A.