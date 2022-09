Partida entre Vasco da Gama e Nautico no Estadio de Sao Januario em 16 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Festa da torcida, golaço e respiro aliviado. Assim foi a vitória do Vasco sobre o Náutico por 4 a 1 em São Januário, nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro se garantiu no G4 da competição e voltou a abrir quatro pontos de vantagem para o Londrina, que está na quinta colocação. Raniel, Eguinaldo, Andrey Santos e Figueiredo marcaram para o Cruz-Maltino. Já Everton Brito diminuiu para a equipe pernambucana.

Agora, o Vasco fica de olho no jogo do Londrina, que pode diminuir novamente a distância para um ponto em caso de vitória, e vira a chave para a 31ª rodada da Série B. O próximo compromisso do time de Jorginho acontece na quarta-feira, às 21h, contra o Cruzeiro no Mineirão.

O Náutico, por sua vez, volta a campo apenas na próxima sexta-feira. A equipe pernambucana receberá o Sampaio Corrêa nos Aflitos, às 19h.

ANIMADO

Os primeiros 13 minutos foram marcados por um jogo aberto, com boas chances para ambas as equipes. Pelo lado do Vasco, Andrey pegou uma sobra da entrada da área, bateu colado, mas mandou para fora.

No Timbu, a principal oportunidade veio de uma jogada ensaiada e um vacilo geral da defesa Cruz-Maltina. Jean Carlos cobrou escanteio rasteiro para dentro da área na direção de Jobson. A bola chegou na medida para o volante, que mesmo próximo à marca do pênalti, pegou mal e chutou fraco.

NÃO VALEU

Aos 15 minutos, Raniel balançou as redes da meta defendida por Jean, mas o gol foi anulado por impedimento do camisa 9. Marlon Gomes recuperou a bola no campo de defesa e logo acionou Eguinaldo. A joia da base, então, puxou o contra-ataque e acionou o centroavante, que estava livre pela direta. Ele avançou e finalizou firme no canto, mas o assistente assinalou a posição irregular.

Após esse lance, o Cruz-Maltino teve dificuldade de se lançar ao campo de ataque e viu o Náutico crescer no jogo. No entanto, faltou pontaria para o Timbu na conclusão das jogadas, e o Vasco conseguiu segurar o ímpeto do adversário.

JOGO MUDA DE FIGURA

Esse momento de sufoco terminou aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Andrey tentou a cabeçada, mas foi travado por Maurício, que colocou a mão na bola. O árbitro foi chamado ao VAR, revisou o lance e logo confirmou o pênalti. Na cobrança de Raniel, bola de um lado, goleiro para o outro.

O Náutico sentiu o gol, e o time carioca aproveitou, foi para cima e aumentou a vantagem cinco minutos depois. Pelo lado esquerdo, Paulo Victor acionou Eguinaldo, que invadiu a área, limpou a marcação e finalizou com categoria no canto do goleiro Jean.

TIMBU VACILA, VASCO AGRADECE

Logo na volta do intervalo, o Vasco jogou um banho de água fria no Náutico e freou uma possível reação. Com um minuto da etapa complementar, Raniel acionou Marlon Gomes na área, mas o camisa 25 finalizou mal. Jean não conseguiu fazer a defesa e Maurício cortou mal. No rebote, Eguinaldo furou e a posse chegou até Andrey Santos. Ele bateu de primeira, a bola desviou na zaga e matou o goleiro do Timbu.

DIMINUIU

Com a vantagem de três gols no placar, o Vasco administrou jogo, mas tomou um susto. Aos 26 minutos do segundo tempo, Paulo Victor cochilou na marcação, e Jean Carlos descolou um ótimo lançamento para Everton Brito. O atacante recebeu na área e, cara a cara com Thiago Rodrigues, bateu firme para diminuir o placar. Assim, a equipe pernambucana até se animou e melhorou dentro de campo, mas não conseguiu arrancar o empate.

PINTURA NA COLINA

Para fechar a noite de sexta-feira em grande estilo, o Vasco fez mais um e confirmou a goleada. Já aos 42 minutos, Yuri Lara recuperou a bola e acionou Figueiredo. O atacante, mesmo de muito longe, ajeitou o corpo e bateu forte e colocado no ângulo, sem chances de defesa para Jean.

FICHA TÉCNICA

Vasco 4x1 Náutico

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 16/09/2022, às 19h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Thiago Rodrigues e Léo Matos (VAS) Maurício e Jean (NAU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Raniel (1-0) (32'/1ºT) / Eguinaldo (2-0) (37'/2ºT) / Andrey Santos (3-0) (01'/2ºT) / Everton Brito (3-1) (26'/2ºT) / Figueiredo (4-1) (42'/2ºT)

VASCO (Técnico: Jorginho)

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza (Quintero, 21'/2ºT), Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar, 34'/2ºT); Yuri, Andrey Santos, Marlon Gomes (Gabriel Pec, 29'/2ºT) e Nenê (Alex Teixeira, 34'/2ºT); Eguinaldo e Raniel (Figueiredo, 29'/2ºT).

NÁUTICO (Técnico: Dado Cavalcanti)

Jean; Victor Ferraz, Maurício (Anilson, 19'/2ºT), João Paulo e Júnior Tavares (Pedro Vitor, 23'/2ºT); Jobson (Luís Felipe, 23'/2ºT), Souza e Thomaz (Júlio,23'/2ºT); Jean Carlos, Geuvânio (Kieza, 38'/2ºT) e Everton Brito.