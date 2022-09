Vinícius Jr tem três gols em três jogos pelo Real Madrid no início da temporada - AFP

Publicado 16/09/2022 21:59

O Vasco se solidarizou com Vini Jr, atacante do Real Madrid e cria do Flamengo, que foi vítima falas racistas e xenofóbicas em um programa espanhol. Em nota divulgada nas redes, o Cruz-Maltino destacou que a luta para banir comentários como os quais o jogador recebeu deve ser constante. Abaixo, veja a publicação:

"A beleza do futebol está na sua alegria e não há espaço em nossa sociedade e no esporte para a xenofobia e o racismo. O Vasco da Gama se solidariza ao atleta Vini Jr e lembra que a luta para banir de uma vez esses comportamentos nocivos precisa ser constante".

A beleza do futebol está na sua alegria e não há espaço em nossa sociedade e no esporte para a xenofobia e o racismo.



O Vasco da Gama se solidariza ao atleta @vinijr e lembra que a luta para banir de uma vez esses comportamentos nocivos precisa ser constante. #PorMaisRespeito — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 17, 2022

ENTENDA O CASO

Na última quinta-feira, durante o programa de TV espanhol "El Chiringuito", o Presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol, Pedro Bravo, usou um termo racista para se dirigir a Vini Jr. Na ocasião, ele fez o seguinte comentário:

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer o macaquice", disse Pedro Bravo.

A discussão era por causa das comemorações do brasileiro após marcar gols. O assunto estava em alta já que Koke, do Atlético de Madrid, afirmou que haveria confusão caso Vini dançasse ao marcar no clássico deste domingo.

O camisa 20 do Real Madrid já recebeu apoio de Pelé, Neymar, Lucas Paquetá, do técnico Xavi, do Barcelona, e de clubes brasileiros, por exemplo. Além disso, a hastag #BailaViniJr tomou as redes sociais.