Publicado 16/09/2022 18:07

O Vasco está escalado para enfrentar o Náutico em São Januário, às 19h desta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. As principais novidades no time em relação ao último jogo são as entradas de Danilo Boza, Paulo Victor e Eguinaldo nos lugares de Quintero, Edimar e Alex Teixeira, respectivamente.

Dessa forma, Jorginho definiu o Cruz-Maltino com: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê; Eguinaldo e Raniel.

VEJA A FICHA TÉCNICA

Vasco x Náutico



Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 16/09/2022, às 19h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Onde assistir: Premiere e SporTV