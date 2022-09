Roberto Dinamite se emocionou na goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Náutico - Reprodução de vídeo no Twitter

Publicado 17/09/2022 10:44

Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite se emocionou e chorou ao assistir à goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Náutico. O ex-jogador, que luta contra um câncer no intestino, foi filmado pelo filho, Roberto.

"Vascão!", disse Dinamite ao ver que estava sendo gravado.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, de 68 anos, faz tratamento de um câncer no intestino desde dezembro do ano passado, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão. Em agosto, ele ficou internado para a retirada de bolsa de ileostomia. Em junho, ele também ficou alguns dias no hospital em função de uma infecção bacteriana.



Em abril, o maior ídolo do Vasco foi homenageado com a inauguração de uma estátua em São Januário.