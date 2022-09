Jorginho conseguiu a primeira vitória no retorno ao Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/09/2022 15:00

A primeira vitória de Jorginho em sua terceira passagem pelo Vasco trouxe alívio aos torcedores. Com o 4 a 1 sobre o lanterna Náutico, em São Januário, o Gigante da Colina chegou aos 48 pontos na Série B e voltou a abrir três de vantagem no G-4, contanto com o tropeço do Londrina com o Tombense (1 a 1). Com isso, o treinador terá mais tranquilidade para preparar o time para o duelo contra o líder Cruzeiro, nesta quarta-feira às 20h no Mineirão.



"A gente sabe que também tem o Sport (com 45 pontos) e outras equipes se aproximando. A gente precisa estar concentrado, atento. É uma semana fundamental. O Cruzeiro é favorito, mas aqui é Vasco. Acredito nos meus jogadores. É uma semana importante para a gente. Vamos nos concentrar no Cruzeiro, mas o jogo seguinte é fundamental. Espero que a gente tenha um final de campeonato mais tranquilo, mas sabemos como vai ser difícil", afirmou.



Um bom resultado fora contra o líder será muito importante, já que depois o Vasco terá o confronto direto com o Londrina. Por isso, uma vitória sobre o Náutico foi fundamental para retomar a vantagem na tabela. E, para isso, Jorginho apostou em mudanças para deixar o time mais ofensivo, com Danilo Boza, Paulo Victor e Eguinaldo nos lugares de Quintero, Edimar e Alex Teixeira.



"Estou muito feliz, principalmente com a vitória. Tive uma semana muito boa. Primeira coisa que fiz, chamei Quintero, Alex e Edimar, pedi a compreensão deles. Respeitaram aqueles que entraram e a decisão do treinador. Tomei a decisão porque queria dar intensidade do lado esquerdo. Eu não desisto de nenhum jogador, mas precisava agir para termos uma postura mais ofensiva, diferente", explicou.