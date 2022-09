Jorge Salgado ao lado de Roberto Dinamite em homenagem a ídolo do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Jorge Salgado ao lado de Roberto Dinamite em homenagem a ídolo do VascoDaniel Ramalho / Vasco

No documento, Carlos Fonseca faz oito questionamentos ao presidente Jorge Salgado:



1 - O Sr. Alexandre Pássaro foi consultado para se obter ais detalhes sobre a denúncia?



2 - A agência de viagem objeto da denúncia foi identificada?



3 - Foi realizado algum pagamento a título de serviço que não esteja vinculado aos gastos com logística? (deslocamento, acomodações e alimentação)?



4 - Se sim, havia contrato firmado para tal?



5 - Se sim, qual era o escopo dos serviços contratados e o preço praticado?



6 - Ainda, há evidência de tomada de preço quando da contratação deste serviço? Se sim, foi contratada a proposta de menor valor? Se não, houve justificativa plausível? Qual?



7 - A narração simula um diálogo. O interlocutor foi identificado?



Ofício do presidente do Conselho Deliberativo Reprodução



O oitavo questionamento já foi respondido, só que pelo departamento de integridade do clube, que emitiu um ofício na última quinta-feira (15), sobre o tema.



"A apuração inicial constatou que o contrato de prestação de serviço de viagem não fora celebrado com empresa vinculada a qualquer conselheiro do CRVG, em contradição ao alegado na entrevista".



Com a resposta do departamento de integridade, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, pediu que Alexandre Pássaro se retrate publicamente sobre o ocorrido.



Ofício do departamento de integridade do Vasco Reprodução



As declarações de Alexandre Pássaro motivaram os conselheiros a cobrarem explicações da diretoria sobre o tema. Na última quarta-feira, foi protocolado na secretaria um pedido para que se DIA.



O documento, que contava com 13 assinaturas, agora conta com 62 conselheiros, também pede que o presidente do Conselho Deliberativo convoque uma reunião para votar as contas. Esse pedido também foi tratado por Carlos Fonseca, que explicou que "a prerrogativa de contratação de serviços é exclusiva da Diretoria Administrativa" e afirmou que se dependesse dele, as apurações certamente já estariam concluídas.



O Conselho Deliberativo vai se reunir na próxima terça-feira, mas não para tratar sobre as declarações de Alexandre Pássaro. Os conselheiros vão se encontrar para conhecer as indicações para os cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal da SAF, além de discutir proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Deliberativo.



Entenda o caso

Em entrevista ao "Reis da Resenha", da Jovem Pan Esportes, Alexandre Pássaro, ex-diretor de futebol do Vasco, revelou que uma taxa que era cobrada por uma agência de viagem, que seria ligada a um conselheiro do clube.



"Na primeira viagem, pra Goiânia, ficou R$ 200 mil. Ia assinar a nota e tinha "+ 16%". Perguntei o que era. Era da agência de viagem. No São Paulo tinha um funcionário que fazia a logística. Até tinha uma agência, mas ela cobrava da companhia, não do clube. Falaram "Isso aqui já existe, é ligada a empresa do conselheiro". E o Vasco não tem dinheiro, não temos R$ 200 mil. A empresa bota na frente, a gente viaja e um dia a gente paga. Fecha o mês e paga. Estão nos emprestando dinheiro a 16% ao mês. No banco é no ano. Falei "avisa que foi a última". Eu sou assim".