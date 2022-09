Figueiredo marcou um golaço na vitória do Vasco sobre o Náutico - Daniel RAMALHO/VASCO

Figueiredo marcou um golaço na vitória do Vasco sobre o NáuticoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/09/2022 16:17

Um turno depois, o atacante Figueiredo voltou a marcar pelo Vasco. Mais uma vez, o jogador acertou um lindo chute de fora da área, fechando a goleada de 4 a 1 sobre o Náutico, na última sexta-feira (16), em São Januário.



O último gol marcado por Figueiredo foi justamente contra o Náutico, no primeiro turno, por 3 a 2, no Arruda. Na ocasião, o atacante soltou a bomba e marcou um golaço de falta. Ao todo, Figueiredo tem três gols pelo time profissional, todos de fora da área. O primeiro deles foi marcado na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, em São Januário.



"O segredo é o trabalho. Venho trabalhando forte no dia a dia. Acredito que seja o trabalho o responsável. Na hora é muito rápido o lance. A ficha só cai quando a torcida grita. Fico feliz, meu último gol tinha sido contra o Náutico e fico feliz por voltar a marcar".



Com o gol marcado, Figueiredo ganhou ainda mais moral com o técnico Jorginho, que o elogiou bastante logo assim que chegou ao Vasco. O atacante entrou no segundo tempo dos dois jogos sob o comando do treinador. O Cruz-Maltino volta a jogar na quarta-feira, às 21h, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

"É perfeito estar pontuando. Vamos jogar contra o Cruzeiro e buscar mais um ponto ou três lá. Vai ser um jogo grande, a equipe é boa. Podem esperar da gente um time aguerrido. Depois é confronto direto contra o Londrina. Vamos sair com a vitória se Deus quiser", finalizou Figueiredo.

O Vasco é o quarto colocado na Série B, com 48 pontos, três de vantagem para o Londrina, o quinto colocado, que na próxima rodada recebe a Ponte Preta, no Estádio do Café.