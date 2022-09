Andrey Santos fez um dos gols na importante goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Náutico - Daniel RAMALHO/VASCO

Andrey Santos fez um dos gols na importante goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o NáuticoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 18/09/2022 11:41 | Atualizado 18/09/2022 11:50

A rodada foi favorável ao Vasco, que viu sua chance de acesso para o Brasileirão subir para 68% após a goleada de 4 a 1 sobre o Náutico, em São Januário, segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Com três pontos de vantagem (48 a 45) sobre o Londrina, quinto colocado, o Cruz-maltino terá uma partida decisiva contra o Cruzeiro, líder e que pode garantir o retorno à elite já nesta quarta-feira, no Mineirão.



Com 65 pontos e com 99% de chance de acesso, os mineiros precisam de uma vitória simples sobre o Vasco para se garantirem matematicamente no G-4 da Série B. O que torna o desafio da equipe de Jorginho ainda maior na quarta-feira.



Afinal, o Cruz-maltino terá que encarar a melhor equipe da Série B, com 14 pontos de vantagem sobre o vice-líder (Bahia), e uma festa enorme da torcida do Cruzeiro, com a possibilidade de retorno ao Brasileirão após três anos. Se não bastasse, o Vasco vem de sete derrotas seguidas fora de casa e precisa de um bom resultado para não perder a vantagem sobre o Londrina, já que na próxima rodada os dois se enfrentam.