Paulo Pezzolano - Thomas Santos

Paulo PezzolanoThomas Santos

Publicado 19/09/2022 22:03

Além da força do seu torcedor, que vai lotar o Mineirão, o Cruzeiro terá à disposição todos os jogadores para enfrentar o Vasco, quarta-feira (21), no Mineirão, partida que pode sacramentar o acesso para a Série A. Com o retorno do meia João Paulo, que participou da atividade desta segunda-feira, o técnico Paulo Pezzolano conta com o elenco completo.

João Paulo, que foi titular durante o Campeonato Mineiro, precisou passar por cirurgia no músculo posterior da coxa direita. A lesão foi sofrida no dia 23 de abril, na terceira rodada da Série B, no empate com o Tombense, em 1 a 1.

Na atividade desta segunda-feira, os titulares que estiveram em campo na vitória sobre o CRB, por 2 a 0, no último domingo, realizaram um trabalho regenerativo na academia. Os demais trabalharam com bola. Para assegurar o acesso matemático nesta rodada, o Cruzeiro precisa vencer o Vasco.