Miranda treina com o elenco do Vasco desde 18 de julho - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 19/09/2022 12:37

A partir do duelo desta quarta-feira (21) contra o líder Cruzeiro, no Mineirão, o Vasco passará a ter mais uma opção no elenco para a reta final da Série B. Com o fim da suspensão por doping, Miranda está livre a partir desta segunda-feira para voltar a jogar.

O zagueiro foi liberado pela Conmebol para voltar aos treinos no clube desde 18 de julho e já trabalha com o grupo. Com isso, está pronto para voltar aos gramados e tem um trunfo para conseguir oportunidades mesmo com a falta de ritmo: já trabalhou com Jorginho em 2018, quando teve a primeira chance nos profissionais do Vasco.



Miranda estava suspenso pela Conmebol desde o dia 16 de setembro de 2021, após ser flagrado com a substância canrenona, um diurético proibido, em exame antidoping na derrota do Vasco para o Defensa y Justicia, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana em 3 de dezembro de 2020.



O reforço caseiro para o Vasco chega num momento em que a defesa tem mostrado irregularidade e falhado com certa sequência. Com Miranda, Jorginho passa a ter mais uma opção para escalar quem jogará com Anderson Conceição na zaga. Quintero vinha sendo titular, mas na goleada por 4 a 1 sobre o Náutico, Danilo Boza foi utilizado.