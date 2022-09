Jorginho conseguiu a primeira vitória no retorno ao Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 19/09/2022 20:19

Após vencer o Náutico, o lanterna da Série B, o Vasco terá uma sequência complicada pela frente, tendo que enfrentar o líder Cruzeiro, no Mineirão, e o Londrina, seu principal perseguidor, em São Januário. Nas duas partidas, o Cruz-Maltino vai precisar de força máxima, porém os oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos podem fazer Jorginho priorizar um ou outro jogo.

Do time titular que enfrentou o Náutico, cinco jogadores estão nessa situação: Thiago Rodrigues, Danilo Boza, Anderson Conceição, Andrey Santos e Nenê. Quintero, Matheus Barbosa e Alex Teixeira completam a lista. A comissão técnica está preocupada com essa questão, mas a tendência é escalar força máxima, sem pensar em poupar jogadores.

Mudanças até podem acontecer, mas serão feitas baseadas em aspectos táticos e técnicos, como por exemplo na lateral-esquerda. Paulo Victor foi titular diante do Náutico por ser mais ofensivo do que Edimar, característica que seria melhor explorada contra um adversário que jogou defensivamente.

Já diante do Cruzeiro, o Vasco deve jogar mais protegido, aumentando as chances do veterano voltar ao time. Vale lembrar que o gol marcado pelo Náutico saiu nas costas de Paulo Victor.

O Vasco é o quarto colocado na Série B com 48 pontos, três de vantagem sobre o Londrina, que ocupa a quinta posição. O Cruzeiro é o líder com 65 pontos.