Miranda está apto para voltar a jogar pelo Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Miranda está apto para voltar a jogar pelo VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/09/2022 21:55

Livre da suspensão da Conmebol, que o impediu de jogar por mais de um ano, o zagueiro Miranda reforça o Vasco nesta reta final de Série B. O jogador ficou de fora da partida desta quarta-feira (21), contra o Cruzeiro, no Mineirão, mas deve receber uma oportunidade nos próximos jogos. Em entrevista à Vasco TV, Miranda revelou como foi o período longe dos gramados.

"Faz mais de um ano o meu último jogo, mas foi aí que eu fiquei mais forte, com a minha família, com os meus amigos, com o próprio Vasco, que me deu todo suporte nesse período, que foi difícil, mas eu não deixei cair. Treinei todo santo dia. Agradeço aos meus treinadores, que foram de altíssimo nível para quando eu voltasse, estar bem preparado. Foi o que aconteceu. Reencontrei meus companheiros, o treinador da minha estreia. Eu estou muito feliz com isso".

Durante a suspensão, Miranda ficou impedido de frequentar as dependências do clube. O zagueiro retornou aos treinamentos há dois meses, justamente para aprimorar a forma física para voltar a jogar. O jogador garantiu que está apto para entrar em campo e destacou o convívio com o técnico Jorginho, que lhe deu a primeira oportunidade no profissional do Vasco, em 2018.

"Fiz os testes e estou bem fisicamente. É bastante importante esse contato novamente com os meus companheiros e com o treinador. Ele ficou brincando comigo que a minha estreia foi com 18 anos e eu era um garotinho. Agora sou um homem, estou mais velho. Então ele fica nessa brincadeira, me chamando de garotinho e tal. Estou muito feliz pela minha volta. Me preparei para essa minha volta e estou pronto".

Miranda foi suspenso no dia 16 de setembro de 2021, por ter sido flagrado com a substância canrenona, um diurético proibido. O exame antidoping foi feito após a derrota do Vasco para o Defensa y Justicia, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 3 de dezembro de 2020.