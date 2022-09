Técnico Jorginho terá dura missão com o Vasco, contra o Cruzeiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 20/09/2022 12:14

Com dois confrontos diretos em sequência, o Vasco tem a possibilidade de dar um grande passo para garantir o acesso à Série A do Brasileirão, principalmente se conseguir vencer o líder Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h, no Mineirão. Em caso de mais um tropeço fora de casa, o Cruz-maltino terá uma decisão com o Londrina em São Januário, no dia 29, correndo até mesmo o risco de sair do G-4 na reta final da Série B.



Por isso, para seguir dependendo apenas de si para retornar à elite, o Vasco terá de superar o péssimo desempenho como visitante - são sete derrotas seguidas -, justamente contra a melhor equipe da competição, o Cruzeiro, que terá casa cheia no jogo que pode garantir o acesso em caso de vitória.



Nessa sequência ruim fora do Rio, duas das derrotas foram justamente em confrontos diretos, com Bahia e Grêmio. O que permitiu ao Londrina, que começou a rodada em quinto lugar, ficar a três pontos de distância. Por isso, uma vitória no Mineirão pode ser decisiva, primeiro para dar fim ao jejum incômodo como visitante, e também para garantir uma gordura no confronto com os paranaenses.



Mas, por enquanto, o Vasco tenta não olhar muito para os adversários que se aproximam. "Quando a gente foca em quem está atrás tem problema. Temos que focar só na gente, porque assim vai dar tudo certo. Temos que mostrar um futebol para vencer, depende só da gente e o foco é o acesso", afirmou Raniel.