Paulo Pezzolano é o novo treinador do CruzeiroFoto: Cláudio Cruz/AFP

Publicado 20/09/2022 16:50

O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em julgamento realizado nesta terça-feira (20). Com a absolvição, o treinador comandará o time na partida contra o Vasco, nesta quarta, no Mineirão, que pode sacramentar o acesso para a Série A.



Pezzolano foi réu no julgamento, que ocorreu de forma virtual, por causa da expulsão por dois cartões amarelos, no empate com o Grêmio, em 2 a 2, em Porto Alegre, do dia 21 de agosto. O treinador foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

O relator Washington Rodrigues votou pela absolvição de Pezzolano e foi acompanhado de forma unânime pelos procuradores. Ele argumentou que as ofensas não foram relatadas na súmula pelo árbitro da partida.



Para sacramentar o acesso nesta rodada, o Cruzeiro precisa vencer o Vasco e secar o Londrina, que não pode vencer a Ponte Preta, no Estádio do Café.