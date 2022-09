Martín Sarrafiore - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/09/2022 10:30

Rio - Em busca do acesso para a Série A, o Vasco deverá passar por mudanças no elenco para o ano que vem. Um dos jogadores que não deverá seguir no clube é o meia argentino Martín Sarrafiore, de 25 anos. Recuperado de uma grave lesão sofrida no ano passado, o jogador está à disposição há dois meses, mas não recebeu nenhuma oportunidade.

O argentino pertence ao Internacional e está emprestado ao clube carioca até o fim desta temporada. No total, Sarrafiore entrou em campo em 18 partidas, fez três gols e deu um assistência. Todos os jogos do argentino pelo Vasco aconteceram no ano passado.

Sarrafiore era apontado como uma grande revelação da base argentina, tendo defendido o Boca Juniors e o Manchester City, antes de se profissionalizar pelo Huracán. Em 2018, foi contratado pelo Internacional e jamais se firmou. Antes de chegar ao Vasco, o meia atuou pelo Coritiba em 2020.