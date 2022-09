Torcedores do Vasco em São Januário - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/09/2022 18:47

Rio - O Vasco contará mais uma vez com casa cheia em São Januário. Nesta quarta-feira, a torcida cruzmaltina esgotou os ingressos para a partida contra o Londrina, no dia 29, às 21h30, pela 32ª rodada da Série B. Foram comercializadas 22 mil entradas.

Lotar São Januário virou rotina para a torcida do Vasco. Desde maio, os jogos da equipe na Colina têm contato com lotação máxima. O mesmo aconteceu no Maracanã, onde o time enfrentou Cruzeiro e Sport.

O jogo contra o Londrina deve ser decisivo para o Vasco na busca pelo acesso. Atualmente, o time paranaense é o quinto colocado, a apenas três pontos do Vasco.